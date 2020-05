Ein Lastwagen hat am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Rapsöl verloren. Im Luisenring seien erhebliche Verkehrsbehinderungen die Folge gewesen. Die Polizei sperrte betroffene Fahrbahnen. Um kurz vor 16 Uhr waren Autofahrer laut Polizei auf eine Ölspur auf der Jungbuschbrücke aufmerksam geworden. Die Beamten verfolgten die Ölspur von der Bonadiestraße, über die Untermühlaustraße, die Jungbuschbrücke, den Luisenring bis auf die Kurt-Schumacher-Brücke und darüber hinaus. Die Fahrbahn werde derzeit gereinigt, da insbesondere für Zweiradfahrer erhebliche Rutschgefahr besteht, wie es heißt. Der Verursacher wurde auf der Autobahn 6 in Richtung Kaiserslautern vor Grünstadt gestoppt.