In ihrem Heimatland ist Rapperin Alyona Alyona ein Star. Lange war für die ukrainische Künstlerin an Live-Musik nicht zu denken. Nun ist sie wieder auf Tour, um Vertriebenen des Krieges Ablenkung und ein großes Stück Heimat und Identität zurück zu geben.

Die Alte Feuerwache gewährte für das Konzert allen Besuchern aus der Ukraine freien Eintritt. Und 650 dankende Menschen folgten der Einladung.

In einem bauchfreien Leoparden-Trainingsanzug betritt sie die Bühne. Alyona Alyona kokettiert gerne mit ihrem kräftigen Körper. Die frühere Erzieherin steht für eine moderne ukrainische Jugendkultur. Singt von Body Positivity („Meine Superkraft ist, dass ich dick bin“), weiblicher Würde, trägt mit Stolz Second-Hand-Klamotten an ihrem üppigen Leib – und macht von der ersten Sekunde an Rabatz. Die Stimmung ist eine besondere: Junge Ukrainer tanzen ausgelassen zu schrillen Hip-Hop-Beats, Kinder rennen mit blinkenden Schuhen umher, junge Mütter kommen mit Kinderwagen zum Konzert.

Letzter Konzertbesuch lange her

Mit etwas Abstand genießen auch ein paar ältere Damen den Moment der Gemeinschaft. Zu Hause in Kiew oder Odessa würden sie wohl nie auf einen Rap-Gig gehen, aufgrund der russischen Invasion im Februar aber sind die großen und kleinen Gäste in ihrem Schicksal aus Flucht und ungewisser Zukunft vereint. Alica (32) und Anna (25) leben seit April in Mannheim. Ihr letzter Konzertbesuch ist lange her, die Erinnerung daran fühle sich wie aus einem anderen Leben an. „Zwei Tage vor Ausbruch des Kriegs war ich im Kino, alles war normal, wir hatten das beste Leben“ erklärt Alica auf Deutsch und Englisch.

Doch lässt sich ein Konzert feiern, während zuhause Menschen sterben und leiden? „Es ist kein Stück von der Normalität, noch lange nicht“, sagt Alica. Auch die Rapperin Alyona Alyona stellte sich die Frage - und beantwortet sie schon vor ein paar Monaten mit einem klaren „Jetzt erst recht!“. Die Straßenrapperin gilt als Ikone und Shooting-Star, nicht nur in der Ukraine. Auf der Forbes-Liste wurde sie vor zwei Jahren unter die wichtigsten Personen unter 30 gewählt. Inzwischen ist sie 31 Jahre alt - und ihre Heimat im Ausnahmezustand.

Den Patenonkel an der Front verloren

Auch Alyona Alyona, bürgerlicher Name Alyona Sawranenko, hörte Raketen, verlor ihren Patenonkel an der Front. Sie zog von Kiew zurück zu ihren Eltern in die Zentralukraine, doch tatenlos zusehen wollte sie nicht. Neben Freiwilligendiensten nutzte sie ihre virale Bekanntheit, um auf Spenden und Hilfsleistungen aufmerksam zu machen. Seit dem Sommer gibt sie wieder Konzerte von Estland bis Österreich. Um das Leid zu teilen, den Menschen im Exil Trost zu spenden, um als Botschafterin im Leoparden-Outfit Spenden zu sammeln.

„Danke für die medizinische Hilfe, unterstützt uns weiter“, sagt sie auf Englisch zu den vereinzelnd deutschen Gästen. Sonst aber wird nur auf Ukrainisch gesprochen und gerappt. Und auch wenn man wenig bis nichts versteht, ist es ein schönes Gefühl, die Leute, die fern von ihrer Heimat sind, herzhaft lachen zu hören. Anna und Alica stehen zunächst etwas verhalten im hinteren Bereich, bei „Dancer“, einen von Alyona Alyonas Superhits aber fällt vieles ab. Nicht nur die Jacke, auch innerer Ballast verschwindet zumindest für einen kurzen Moment, die Hände werden in die Lüfte geschwungen, pure Freude empfunden.

Dankbares Publikum

„Mein Körper ertrinkt jetzt in einem Haufen Zweifel, mein Körper will unbedingt tanzen, will alle seine Teile auf einmal einschalten. Der Körper möchte so sehr, dass die Körper zu einem einzigen Fluss verschmelzen. Ich möchte weg von Umständen und Ereignissen sein. Der Körper hört diesen Schrei, spürt den Groove, ich glaube, ich bin ein Tänzer“, schrieb die Rapperin 2020. Zwei Jahre später sind ihre Lyrics mit neuer Bedeutung gefüllt. Und das Publikum ist dankbar: für das ansteckende Lachen, die positive Ausstrahlung, die selbstbewusste Haltung. Für das Gefühl, trotz der inneren und äußeren Zerrissenheit, trotz der großen Entfernung im Exil nicht voneinander getrennt zu sein, sondern zusammenzustehen. „Wir schenken ihr heute unser Herz, und sie gibt uns ein Gefühl von Heimat wieder“, sagt auch Alica.