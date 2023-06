Rapper Apache 207 gibt am Wochenende zwei Konzerte im Mannheimer Schlosshof. Am Samstag- und Sonntagabend werden jeweils 13.500 Besucher erwartet. Schon ab dem Mittag gibt es in den Quadraten Straßensperrungen. Wie die Stadt mitteilt, wird die Bismarckstraße zwischen A2 und L4 an beiden Veranstaltungstagen von 13 Uhr bis 3 Uhr nachts voll gesperrt. Umleitungen führen über den Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring und Parkring. Darüber hinaus soll es auch in der verlängerten Breiten Straße zwischen L1 und A1 sowie die Otto-Selz-Straße kein Durchkommen für Verkehrsteilnehmer geben.

Keine Blicke von außen möglich

Das Gelände ist laut Stadt weiträumig abgesperrt. Auch sollen keine Blicke von außerhalb in den Ehrenhof möglich sein. An den Straßenzugängen werden Sicherheitskräfte kontrollieren.

Die Stadt appelliert an die Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um Staus zu reduzieren. Die Eintrittskarte zum Konzert beinhaltet die Nutzung des VRN-Angebots. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen die umliegenden Parkhäuser in der Innenstadt zur Verfügung. Am Veranstaltungsgelände selbst gibt es keine Parkplätze. Busse befahren die Bismarckstraße ab 13 Uhr ebenfalls nicht mehr. Die Straßenbahnen werden von 16 bis 23 Uhr die Haltestellen „Schloss“ und „Universität“ nicht bedienen, kündigt die Stadt an.