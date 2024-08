Der Sommer begibt sich langsam auf die Zielgerade – und damit endet auch bald die Sommerpause in den Theatern und Veranstaltungshäusern. In der SAP-Arena in Mannheim sind bis zum Jahresende noch einige große Bands und Künstler zu erleben. Und auch spektakuläre Shows finden sich im Programm.

Zwei Jahre, nachdem sie beim grandiosen Konzert von Alicia Keys auf der Bühne der SAP-Arena stand, kehrt Ayliva zurück: Nicht mehr als Vorgruppe, sondern als Hauptact will die 26-jährige Sängerin das Publikum begeistern: am Dienstag, 17. September. Auch der Mann, der sich am Tag danach die Ehre gibt, kennt die Location sehr gut: Peter Fox kommt am Mittwoch, 18. September, mit neuer Band und Songs seines Albums „Love“.

Ansonsten steht der Herbst im Zeichen alter Haudegen: Am Samstag, 19. Oktober, sind Santiano mit ihrem Shanty-Rock zu erleben, und am Dienstag, 22. Oktober, die unverwüstliche britische Rockband Deep Purple. Die gefeierte Sängerin Beth Hart, die 2023 im Rosengarten auftrat, füllt nun ganz große Hallen und kommt am Samstag. 16. November, in die Arena. Das letzte Konzert des Jahres gibt am Donnerstag, 5. Dezember, Sänger und Rapper Cro.

Hans Zimmer überall

Zwischen diesen Rock- und Popkonzerten (und vielen Sportveranstaltungen) sind in der SAP-Arena einige Shows zu erleben. Am Sonntag, 22. September, gastiert die Produktion „Planet Erde III – Live in Concert“ mit Musik von Hans Zimmer und Team. Ganz in „The World of Hans Zimmer“ abtauchen kann man am Mittwoch, 23. Oktober – wenn man eine Karte hat, die Veranstaltung ist schon ausverkauft. Klänge der legendären britischen Band Queen sind am Samstag, 5. Oktober, bei „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ zu hören.

Gleich sechsmal gastiert ab Donnerstag, 10. Oktober, die „Cirque du Soleil“-Produktion „Corteo“, dreimal am Samstag, 26. Oktober, „Paw Patrol“. Am Montag, 4. November, macht die „KPop Fusion“-Tour Station, am Dienstag, 5. November, die Fernsehshow „Let’s Dance“. Der erfolgreichste deutsche Krimiautor Sebastian Fitzek kommt am Donnerstag, 21. November, und am Freitag, 29. November, ist der Dauerbrenner „Night of the Proms“ zu Gast. „Da Capo Udo Jürgens“ mit dem Orchester Pepe Lienhard lässt den vor zehn Jahren verstorbenen Sänger noch einmal lebendig werden. Und zum Abschluss des Jahres ist mit „Bethlehem“ am Sonntag, 29. Dezember, ein Chor-Musical mit über 1000 Stimmen zu erleben.