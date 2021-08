Von Volker Endres

Nach einem Jahr Pause wird ab Freitag auf der Anlage des Park TC Ludwigshafen wieder um das DTB-offene Ranglistenturnier des Tennisverbandes Pfalz gekämpft. Das traditionsreiche Turnier wird zum 26. Mal ausgetragen. Das Feld der Damen beginnt heute um 14 Uhr, die ersten Herrenspiele sind für 15.30 Uhr angesetzt. Das Damenfinale ist am Sonntag für 14 Uhr vorgesehen, das Herrenfinale folgt um 16 Uhr – regenbedingte Verschiebungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Das Feld der Herren wird angeführt von Christian Hirschmüller vom BASF TC Ludwigshafen und Pfalzmeister Kirill Anton, der mittlerweile für Blau-Weiß Schwetzingen antritt. Das Feld der Damen führt Theresa Piontek vom Wiesbadener THC an. Charlotte Keitel vom BASF TC Ludwigshafen steht auf Position zwei der Setzliste. In den beiden Hauptfeldern stehen einschließlich der Qualifikanten jeweils 32 Spieler und Spielerinnen. Es wird um insgesamt 2800 Euro Preisgeld gespielt. Die beiden Sieger erhalten jeweils 600 Euro.