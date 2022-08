An einem Kesselwagen auf einem Rangierbahnhof in Mannheim ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr eine Chemikalie ausgetreten. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, tropfte das Produkt aus einem Füll-und Entleerungsstutzen auf die Gleise. Ein Feuerwehr-Trupp begutachtete geschützt durch Chemikalienanzüge die Einsatzstelle. Das Ventil konnte durch Nachziehen des Handrades dicht geschlossen werden.