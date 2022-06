Um etwa 350 Euro ist ein 33-Jähriger am Donnerstag gegen 14 Uhr in einer Parkanlage in der Erich-Reimann-Straße bestohlen worden. Beim Sonnenbaden wurde er von einem Unbekannten angesprochen, der Geld von ihm verlangte. Wie das Opfer gegenüber der Polizei weiter angab, habe der Räuber nach der Ablehnung nach der abgelegten Tasche gegriffen und sich aus der Geldbörse bedient. Der Bestohlene setzte sich zur Wehr, es kam zum Gerangel. Daraufhin bedrohte der Räuber den Mann und floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Er wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt und soll 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug während der Tat eine kurze beige Hose und hatte einen schwarz-roten Rucksack dabei. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.