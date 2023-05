Erhebliche Verletzungen hat sich nach Polizeiangaben am späten Dienstagabend ein 30-Jähriger vermutlich unter dem Einfluss von Drogen zugezogen. Um 23.25 Uhr alarmierte ein 28-Jähriger die Polizeibeamten, weil in seiner Wohnung in der Bismarckstraße (Innenstadt) ein Mann randaliere und sich dabei an einer Glastür verletzt habe. Der Randalierer wies tatsächlich erhebliche Verletzungen an seinem Arm auf, wie die Polizei vor Ort feststellte. Der 28-Jährige war unverletzt. Als die Polizisten den 30-Jährigen zum Rettungswagen begleiten wollten, versuchte er, sich loszureißen. Da eine medizinische Versorgung erforderlich war, wurde der 30-Jährige fixiert. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Der Randalierer kam anschließend in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt.