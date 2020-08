Die Polizei musste sich in der Nacht zum Freitag um einen Randalierer im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim kümmern. Die Beamten wurden um 0.30 Uhr in die Heinrich-Halfen-Straße gerufen. Dort war ein 55-Jähriger mit Familienangehörigen in Streit geraten und wurde dabei so aggressiv, dass die Polizei informiert wurde. Auch gegenüber den Polizisten war der Mann sehr aggressiv. Er wurde deswegen zu Boden gebracht und fixiert. Der Mann wehrte sich dagegen und wurde beim Einsatz leicht verletzt. Einen Alkoholtest hat der 55-Jährige verweigert. Auch ein Polizist wurde leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.