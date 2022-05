Unvermittelt zugeschlagen hat ein unbekannter Mann, als er in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr von einem 60-Jährigen in der Seydlitzstraße (Süd) angesprochen worden war. Das Opfer hatte ihn laut Polizei dabei beobachtet, wie er im Vorbeigehen an einem parkenden Auto den Außenspiegel abschlug. Als der Zeuge den Mann daraufhin zur Rede stellte, wurde er umgehend attackiert und dabei leicht verletzt. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er trug ein dunkles T-Shirt mit heller Aufschrift und hatte ein Fahrrad dabei. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 9632122 oder Mail piludwigshafen1@ polizei.rlp.de.