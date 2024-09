Unbekannte haben am Samstagabend in der Rheingoldstraße in Mannheim (Neckarau) mehrere Autos beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Auch an der Haltestelle „Rheingoldhalle“ wurden eine Glasscheibe, ein Mülleimer und mehrere Verkehrsschilder zerstört. Ob dieselben Täter für beide Vorfälle verantwortlich sind, wird noch ermittelt. Die Gesamthöhe des Schadens ist bisher unklar.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.