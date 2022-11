Ein 30-jähriger marokkanischer Staatsbürger hat laut Polizei am Donnerstag am Haltepunkt Mannheim-Arena Beamte von Bundes- und Landespolizei bespuckt und nach ihnen getreten. Vorausgegangen war eine Körperverletzung im Zug durch den 30-Jährigen. Um 20.45 Uhr wurde die Polizei durch die Deutsche Bahn über den Randalierer in der S 3 auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Haltepunkt SAP Arena informiert. In der S-Bahn hatte er eine mit der Fahrgastbefragung beauftragte Person gegen das Schienbein getreten. Der 30-Jährige war aggressiv und ignorierte auch einen Platzverweis. Letztlich fesselten die Beamten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.