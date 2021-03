Samstagnacht ist in mehreren Parkhäusern in Mannheim randaliert worden. Anwohner der Friedrich-Karl-Straße hatten um 1.30 Uhr die Polizei gerufen, weil mehrere Personen gegen geparkte Autos treten würden. Als eine Streife eintraf, flüchteten zwei junge Männer. Zwischen 3 und 5 Uhr schlugen Unbekannte in der Tiefgarage des Cinemaxx-Kinos in N7 die Scheibe eines Autos ein und zerstörten Feuermelder. Dienstfahrzeuge des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Mittelstreifen vor L 6 wurden außerdem beschädigt. Hinweise können beim Polizeirevier unter Telefon 0621/174-3310 gemeldet werden.