Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Randalierer auf dem Berliner Platz (Mitte) in Gewahrsam genommen. Laut Polizeibericht hatte der 27-Jährige das Sicherheitspersonal der Verkehrsbetriebe zum Faustkampf aufgefordert, da ihm angeblich der Berliner Platz gehöre. Da die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei verständigt. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Der 27-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er die Nacht in einer Zelle verbrachte.