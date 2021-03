Die Polizei hat am Mittwoch in Oggersheim einen Tasereinsatz (Stromstoßpistole) gegen einen 25-Jährigen angedroht. Um 16 Uhr wurde ihr der randalierende Mann in der Gaustraße gemeldet. Auf einem Parkplatz hatte er auf Autos eingeschlagen. Der 25-Jährige ließ sich durch die eintreffenden Beamten nicht beruhigen und verhielt sich weiter aggressiv. Nachdem der Mann um sich schlagend auf die Beamten zuging, drohten diese den Tasereinsatz an. Der 25-Jährige konnte schließlich fixiert werden. Da der Mann sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er eine Klinik gebracht. Die Polizeibeamten und der 25-Jährige blieben unverletzt.