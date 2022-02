Wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung müssen sich vier Jugendliche verantworten, nachdem sie in der Nacht auf Dienstag in der Innenstadt randaliert hatten. Zeugen hatten der Polizei um 1.10 Uhr mehrere umgeklappte und beschädigte Außenspiegel an Autos in der Ludwigstraße gemeldet. Eine Streife bemerkte dann in der Bismarckstraße, der Ludwigstraße, am Ludwigs- und am Berliner Platz Beschädigungen, umgeworfene Gegenstände und Verwüstungen. Am Bahnhof Mitte berichtete ein weiterer Zeuge den Beamten, dass vier Jugendliche im Durchgang zur Walzmühle randaliert hätten und sich auf den Bahnsteigen befinden. Als die Jugendlichen im Alter von 13, 15, 18 und 21 Jahren die Polizisten sahen, flüchteten sie, konnten aber kurz danach festgenommen werden. Ein verletzter 64-Jähriger gab laut Polizei außerdem an, von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Atemalkoholtests ergaben bei den Jugendlichen Werte zwischen 0,78 und 0,94 Promille.