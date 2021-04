Pünktlich zum Tag des Baumes am 25. April startet die Stadt erneut ihre Aktion „Ran an die Kanne“. Damit sollen Bürger dazu motiviert werden, insbesondere bei heißer und trockener Witterung Straßenbäume zu gießen. „Täglich mindestens zehn Liter helfen“, heißt es aus der Verwaltung, die das Gießen am frühen Morgen oder nach Sonnenuntergang empfiehlt, da so weniger Wasser verdunstet. Wer ein Foto von sich beim Gießen an die E-Mail-Adresse wbl.aktion@ludwigshafen.de schickt, erhält als Dankeschön per Post eine faltbare Gießkanne. Weitere Infos zur Aktion im Netz unter www.ludwigshafen.de/ranandiekanne.