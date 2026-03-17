Das Fastenbrechen Iftar während des Ramadans dient dazu, den Zusammenhalt zu stärken. Beim Iftar in der Alemi Islam Moschee wurde dies immer wieder betont.

Der Einladung in die Moschee waren außer zahlreichen Gläubigen Vertreter aus Politik und Gesellschaft gefolgt. Die Kriege in der Ukraine und rund um den Iran waren Thema etlicher Reden der Gastgeber.

Die Gläubigen aus der Alemi Islam Moschee hatten, wie schon die bisherigen 23 Tage, tagsüber auf Essen und Getränke verzichtet. Für das abendliche Fastenbrechen waren die Tische in dem Gemeinschaftsraum an der Krummlachstraße für etwa 80 Gäste gedeckt. Junge Leute aus der Jugendorganisation der Alemi Islam IGMG (Islamische Gemeinschaft Millî Görüs) bewirteten die Besucher mit einem Drei-Gänge Menü. Ein Gastgeschenk lag an jedem Platz bereit. Es beinhaltete „Kolonya“, Kölnischwasser als Zeichen gegenseitigen Respekts, Reinheit und Gastfreundschaft. Gleichzeitig war der beigelegten Unterlage zu entnehmen, der Abend möge Begegnung, Verständnis und Gemeinschaft stärken.

Zeit der inneren Einkehr und des sozialen Miteinanders

Hasan Cakmak, Imam der Moschee erklärte, der Ramadan sei als Anleitung für die Menschen zu verstehen. „Der Verzicht auf Essen und Trinken von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang dient der Reinigung der Seele und der Stärkung des Charakters“. Das Leid hungernder und armer Menschen am eigenen Leib zu spüren soll zu mehr Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit führen, so begründet der Koran das Fasten. In seinem Gebet verurteilte der Imam die Kriege auf der Welt.

Für Muslime ist der Ramadan eine Zeit der inneren Einkehr und des sozialen Miteinanders, etwa beim gemeinsamen Fastenbrechen Iftar. Der Fastenmonat ist somit weit mehr als Verzicht, er ist eine Zeit der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung. In diesem Jahr findet er etwa gleichzeitig mit der Fastenzeit der Christen statt. Es ist die zweitwichtigste der fünf Säulen des Islam.

„Welt, in der Respekt größer ist als Hass“

Serif Aslan, Regionalvorsitzender der IGMG, begrüßte die Nachbarn aus den Religionsgemeinschaften. „Wir Menschen nehmen eine besondere Position in der Verantwortung für alle ein“, sagte er. Momentan vermisse man Menschlichkeit in vielen Ländern. „Wir müssen verständlich machen, dass der Schutz des Menschen eine globale Aufgabe ist. Ohne gegenseitigen Respekt ist keine Welt möglich.“

Bilal Salman, Vorsitzender der Öffentlichkeitsarbeit, erklärte, dass Ludwigshafen eine Stadt der Vielfalt sei, daher sehe er, dass Dialog das Miteinander der Gesellschaft mehr stärke als alles andere. „Steht das Vertrauen, dann ist es ein gutes Fundament für eine gemeinsame Zukunft. Am Ende steht der Wunsch, in einer Welt zu leben, in der Respekt größer ist als Hass.“

Mit der Begegnung Verständnis und Gemeinschaft stärken

Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) kommt nach eigenen Aussagen sehr gerne in die Moschee. Das vorige Mal sei es leider aus einem traurigen Anlass geschehen: „Es war das Totengebet für den Zugbegleiter, der während seines Diensts bei der Deutschen Bahn ums Leben kam.“ Er hoffte, mit der Begegnung Verständnis und Gemeinschaft zu stärken.

Eine andere Wahrnehmung hatte Michael Köhl, der bis 2021 Protestantischer Pfarrer in Süd war und nun im Ruhestand ist. „Mir ist es in 22 Jahren nicht gelungen, Brücken zu bauen, obwohl vieles in unserer beider Glauben gleich läuft“, berichtete er. Seinem Empfinden nach liefen der faktische und der politische Bereich immer weiter auseinander. Umso besser finde er, dass im Ökumenischen Café, das er besuche, zwischen den drei Glaubensgemeinschaften ein sehr guter Austausch bestehe.

Die Vorsitzende des Migrationsbeirats, Dolly El-Ghandour, wünschte sich einen häufigeren Dialog in dieser Form. Weiter hob sie die Jugendarbeit der Moschee hervor: „Viele dieser jungen Menschen engagieren sich politisch.“ Das gemeinsame Fastenbrechen beendeten drei junge Männer mit Weisen aus der islamischen Musikgeschichte.