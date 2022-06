Eine 55-Jährige ist von Betrügern mit einem raffinierten Trick im Internet um 100 Euro geprellt worden. Laut Polizei hatte die Frau versucht, sich auf der Internetseite ihrer Bank anzumelden. Dabei wurde ihr angezeigt, dass ihr Konto gesperrt sei. Die Dame rief eine in der Meldung angezeigte Telefonnummer an. Ein Mann, der sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab, forderte die Ludwigshafenerin auf, eine Probeüberweisung über 100 Euro durchzuführen. Der Betrag würde ihr anschließend wieder gutgeschrieben. Nachdem das Geld überwiesen wurde, legte der Mann auf. Eine Rückbuchung erfolgte nicht. Die Polizei rät Kunden, beim Online-Banking auf ungewöhnliche Fehlermeldungen zu achten und sich gegebenenfalls mit einem persönlich bekannten Mitarbeiter der Bank oder der Hauptfiliale in Verbindung zu setzen. Kunden sollten kein Geld überweisen, um Konten zu entsperren. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de gibt es weitere Tipps zu Betrugsmaschen im Internet.