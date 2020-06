Manfred Lauer und David Williams werden mit Stadtverwaltung und Ortsbeirat Oppau für zwei Jahre ehrenamtlich als sogenannte Radwegpaten Projekte anstoßen und begleiten. Sie wollen so Verbesserungen im Radwegenetz erreichen.

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird auf den drei nördlichen Stadtteilen liegen: Oppau, Edigheim und Pfingstweide. Lauer und Williams mussten lange auf die Übergabe der offiziellen Urkunden warten. Der ursprüngliche Termin war im März, musste dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Am Freitag war es nun soweit: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat die Dokumente in ihrem Büro übergeben. Sie lobte das Engagement von Lauer und Williams und sagte: „Wenn nach Ende der zweijährigen Erprobungszeit eine positive Bilanz gezogen werden kann, besteht auch die Möglichkeit, das Radwegpatenmodell auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten, sofern Radwegpatinnen und Radwegpaten in den Stadtteilen zur Verfügung stehen.“

Quartalsweise – bei akutem Bedarf auch sofort – leiten die Radwegpaten ihre Anregungen zur Optimierung des Radverkehrs in den drei nördlichen Stadtteilen an die Verwaltung weiter. Individuelle Verbesserungsmöglichkeiten werden dann gemeinsam diskutiert. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) soll durch die beiden Edigheimer entlastet werden.

Kritische Fragen

Auch das Thema Radweg entlang der Langgartenstraße, der in Planung ist, beschäftigt die beiden. William, der in Edigheim wohnt, nutzt ausschließlich sein Fahrrad, die Familie hat kein Auto. Auch Lauer ist bekannt dafür, jeden möglichen Weg mit dem Rad zurückzulegen. Er habe sich bereits mit der Radbeauftragten der Stadt, Beate Rösner, in Bezug auf Problemstellen im Radnetz in Verbindung gesetzt: „Unter anderem bin ich der Meinung, ein Radweg sollte aus einer glatten Oberfläche bestehen und nicht aus holprigen Platten. Und ein Weg, der nur bei gutem Wetter nutzbar ist, wie etwa ein Feldweg, der nicht betoniert ist, zählt eigentlich auch nicht.“

