Die Grünen im Rat bedauern, dass die beiden Radwegepaten in den nördlichen Stadtteilen Oppau, Edigheim und Pfingstweide ihr Ehrenamt vorerst aufgeben. „Wir bedanken uns bei Manfred Lauer und David Williams für drei Jahre Engagement für den Radverkehr,“ so der Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann. „Sie haben in dieser Zeit wichtige Erfolge erzielt. Wir haben die Tätigkeit der ehrenamtlichen Radwegepaten immer als Modell für ganz Ludwigshafen begriffen. Umso mehr finden wir es schade, dass sie frustriert aufgeben, weil nach ihrer Erfahrung die Entscheidungsstrukturen in der Verwaltung zu kompliziert und die Planungsprozesse zu langwierig sind.“ Auch die Grünen im Rat sehen Reibungsverluste durch die Zuständigkeit zweier Dezernate der Stadtverwaltung für den Radverkehr. „Wir hoffen, dass sich kompetente Radelfans von dieser Erfahrung nicht entmutigen lassen, sich für die Sicherheit und den Ausbau des Radverkehrs einzusetzen.“ Lauer und Williams hätten sich immer sachlich und sachkundig eingebracht, meint Antje Schroeder von der grünen Fraktion im Ortsbeirat Oppau. Dank der Radwegpaten gebe es neue Beschilderungen und neue Bodenmarkierungen und die beiden hätten großen Anteil daran, dass in Oppau zwei Fahrradstraßen eingerichtet werden. „Wir hoffen, dass es nach der angekündigten Pause im nächsten Jahr zu einem Wiederaufleben des Projekts kommt“, so Schroeder.