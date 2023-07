Die CDU-Ortsbeiratsfraktion Oppau ist enttäuscht über die Antwort der Verwaltung zum Planungsstand des Radwegs entlang der Langgartenstraße und der Verbindung Melm-Oppau/Edigheim bei der Stadtratssitzung am Montag. „Es scheint sich bei der Umsetzung des Radwegs um eine ,Never ending Story’ zu handeln. Das können wir so nicht hinnehmen. Auch den Hinweis auf die derzeitige Haushaltssituation, die sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern wird, akzeptieren wir so nicht. Damit wird schlicht und ergreifend zugegeben, es hat sich noch nichts Konkretes getan“, zürnt CDU-Sprecherin Christiane Ohlinger-Kirsch. Die Sicherheit der Radfahrer sei in der Langgartenstraße nicht gewährleistet. Die Straße sei eng, unübersichtlich und kurvenreich. Auch die Radwegeverbindung Melm-Oppau/Edigheim sei schon Jahre auf der Agenda. Eine Ertüchtigung käme vielen Schülern zugute, die über diesen Weg per Rad zu den Schulen in Edigheim gelangten.

„Thewalt muss liefern“

„Ein separater Radweg an der Langgartenstraße wurde bereits vor geraumer Zeit von der CDU beantragt, Mittel in den Haushalt eingestellt. Derzeit befindet sich alles immer noch in der Vorplanung, eine Streckenführung ist auch noch nicht gefunden. Es muss hier endlich geliefert werden“, ergänzt Stadtrat Roman Bertram als CDU-Vorsitzender. „Wir erwarten einen konkreten Zeitplan und die Vorstellung einzelner Schritte aus dem Baudezernat. Wenn die angedachte Streckenführung an der Langgartenstraße zu viele Probleme aufwirft, dann muss man eben über Alternativplanungen nachdenken.“ Den Radweg Melm-Oppau/Edigheim mit Unterhaltsmitteln zu ertüchtigen, könne kein Hexenwerk sein. Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) „muss jetzt endlich liefern. Alles andere ist unglaubwürdig“, bilanziert Ohlinger-Kirsch.