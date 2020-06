Gegen die Stimmen der CDU hat sich der Bauausschuss dafür ausgesprochen, den Radweg in der Industriestraße durchgehend und beidseitig zu verlängern. Die entsprechenden Mittel sollen im kommenden Doppelhaushalt vorgesehen werden. SPD, FWG und Grüne im Rat hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) nahm den Fraktionen den Wind etwas aus den Segeln und erklärte, dass die Verwaltung bei diesem Thema schon im Januar die Initiative ergriffen und damit letztlich auch den Ortsbeirat Friesenheim überzeugt habe. In der Industriestraße ansässige Unternehmen hätten den Wunsch nach einem Radweg geäußert, so Steinruck: „Es ist alles auf den Weg gebracht.“ Die Zustimmung des Ausschusses sei dennoch mit Blick auf die anstehenden Haushaltsgespräche wichtig.

CDU schlägt Schwedlerstraße vor

Die CDU blieb bei diesem Thema dennoch skeptisch. Constanze Kraus hält einen Radweg in der Industriestraße wegen des vielen Verkehrs für zu gefährlich und plädiert für eine Route über die Schwedlerstraße. Diese Kritik teilten die anderen Fraktionssprecher aber nicht, sodass der Antrag mit großer Mehrheit abgesegnet wurde. Thomas Schell (FDP) hält es für wichtig, „das Radwegenetz zu komplettieren“. Raik Dreher (Grüne und Piraten) meinte: „Der Radweg kann nichts dafür, dass Einfahrten dort gefährlich sind, das sind sie auch so.“ Christian Schreider (SPD) betonte: „Der Radweg erhöht die Sicherheit dort signifikant.“