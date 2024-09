Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz, lädt für Samstag, 21. September, 13 Uhr, im Rahmen des Stadtradelns zu einer Radtour über rund 64 Kilometer ein. Sie führt am Rhein entlang über Altrip nach Speyer. Der Rückweg nach Ludwigshafen erfolgt auf der anderen Rheinseite über das Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen und den Waldpark Mannheim. In Speyer ist eine Einkehr vorgesehen. Die Tour ist auf eine Teilnahme ohne E-Bike ausgelegt. Eine gute Kondition sei daher wünschenswert, E-Bikes würden aber nicht ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist Voraussetzung für die Teilnahme auf eigene Gefahr. Anmeldung per E-Mail an vcd-lu@online.de oder telefonisch unter 0170 4000961. Der Start erfolgt pünktlich auf der Parkinsel bei der Schneckennudelbrücke vorm Restaurant Insel-Bastei, so der VCD.