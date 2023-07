Nach dreijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie startet am 19. Juli (Mittwoch) auf der Radrennbahn in Friesenheim wieder das gut besetzte internationale Bahnrennen der „Sixdays-Night“.

Der Radsportclub (RSC) Ludwigshafen hat die „Sixdays-Night“ bisher fünfmal von 2015 bis letztmals 2019 organisierte. Die Veranstaltung beginnt um 17.45 Uhr mit einem Vorprogramm mit mehreren Jugendrennen, dem sich die Hauptrennen mit einem Zweier-Mannschaftsfahren mit 15 Teams als Höhepunkt anschließen. Sie müssen um 21.30 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit beendet sein, weil die Radrennbahn in diesem Jahr keine Beleuchtung besitzt: Die alten, zum Teil nicht mehr brauchbaren Scheinwerfer rund um die 333-Meter-Zementbahn wurden abgebaut und werden zur Zeit durch eine neue moderne Beleuchtungsanlage ersetzt. Dieter Schneider, Vorstandsmitglied des RSC Ludwigshafen und Organisationschef für die Bahnrennen: „Wir gehen davon aus, dass die unumgänglichen Sicherheitsauflagen durch die Stadtverwaltung keine organisatorischen Probleme bereiten.“

Ohne Probleme verlief dieses Jahr die Suche nach Sponsoren und Förderern dieser attraktiven Bahn-Rennveranstaltung. Hauptsponsor ist erneut das Ludwigshafener Wohnungsunternehmen GAG. „Die meisten anderen bisherigen Sponsoren stehen auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung. Wir haben sogar neue Förderer hinzugewinnen können“, informiert Schneider. Auf dem Rennprogramm, dessen Teilnehmerfeld derzeit zusammengestellt wird, stehen neben dem Zweier-Mannschaftsfahren als Abschluss wieder unter anderem Sprint, Derby- und Ausscheidungsfahren sowie der Versuch, den Rundenrekord zu verbessern. Die Friesenheimer Radrennbahn wird vom RSC Ludwigshafen in eigener Regie bewirtschaftet . Die frühere Rennbahn-Gaststätte an der Nordseite ist indes geschlossen und steht nicht mehr zur Verfügung. Schneider geht davon aus, dass die Kurpfälzer Radsportfans in Scharen kommen werden: „Mit 700 bis 800 Zuschauern rechnen wir auf jeden Fall . Vielleicht kommen zu dieser Veranstaltung nach Feierabend sogar noch ein paar mehr.“ Zur letzten „Sixdays-Night“ hatten sich am 3. Juli 2019 rund 1400 Zuschauer auf der Friesenheimer Bahn eingefunden.