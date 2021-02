Im Uferpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke werden Podeste, Stege und Steigleitern erneuert. Aus diesem Grunde ist der Fuß- und Radweg entlang des Rheins zwischen Ostasieninstitut und der Ampel an der Lichtenberger Straße bis Ende Mai gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Von Norden her kommend kann man den parallelen Radweg entlang der Rheinallee und ab Höhe Yorckstraße den Radweg stadtauswärts nutzen. Über die Max-Pechstein-Straße ist dann wieder die Rheinpromenade erreichbar. Von Süden her gelangen Radfahrer ab der Paul-Klee-Straße zum Radweg entlang der Rheinallee stadteinwärts, bis sie dann an der Ampel der Lichtenbergerstraße wieder zum Rheinufer gelangen. Der Bereich Tiefbau bittet die Radler für die durch die Sanierungsarbeiten verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.