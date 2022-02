Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag vor der Oppauer Polizeiwache von einem Auto angefahren, verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 26-Jährige Pkw-Fahrer wollte vom Parkplatz der Inspektion 2 auf die Friesenheimer Straße auffahren. Zeitgleich war der Radler auf dem Fahrradweg Richtung Oppau unterwegs, der parallel zur Friesenheimer Straße verläuft. An der Parkplatzeinfahrt fuhr der 26-Jährige den kreuzenden Radfahrer an, der stürzte.