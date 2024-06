Insgesamt drei Verkehrsteilnehmer, die Alkohol oder auch Drogen konsumiert hatten, hat die Polizei am Montag und Dienstag aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde der Polizei am Montag gegen 17.30 Uhr ein 36-jähriger Radfahrer gemeldet, der in Schlangenlinien die Heinigstraße (Mitte) entlangfahren würde. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße konnte der Radfahrer angehalten und kontrolliert werden, teilt die Polizei mit. Ein Alkoholtest verlief negativ. Positiv reagierte hingegen ein Drogentest auf Amphetamin, Methamphetamin, THC sowie Kokain. Das Fahrrad wurde sichergestellt und dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Noch am gleichen Tag, gegen 22.45 Uhr, wurde ein 25-jähriger Autofahrer in der Niederfeldstraße (Gartenstadt) kontrolliert. Der Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da sich zudem Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 25-Jährigen ergaben, wurde ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. In der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dienstagnacht gegen 1 Uhr wurde außerdem ein 54-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien die Heinigstraße in Richtung Saarlandstraße entlangfuhr, kontrolliert. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.