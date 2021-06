In der Gartenstadt sind laut Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 68-Jähriger wollte von der Hochfeld- nach links in die Raschigstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Bruchwiesenstraße kommenden Radler zusammen. Der 68-Jährige stürzte und brach sich dabei das Schlüsselbein. Er kam in ein Krankenhaus. Während eine Zeugin Erste Hilfe leistete, fuhr der zweite Radfahrer weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621/963-2122.