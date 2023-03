In der Mannheimer Dürerstraße ist ein Radfahrer laut Polizei am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in eine Personengruppe gerast, die vor ihm unterwegs war. Der 60-jährige Radler kam mit schneller Geschwindigkeit von hinten angefahren und versuchte, durch Klingeln und Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen. Als die Personengruppe nicht reagierte, fuhr er ungebremst in diese hinein. Eine Fußgängerin wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.