Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in Heidelberg gegen eine Bushalteschild gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der 20-Jährige um 22.50 Uhr vom Schlossberg kommend nach links in die Friedrich-Ebert-Anlage abbiegen. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und prallte frontal gegen ein Bushalteschild am rechten Fahrbahnrand. Der Radler zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Kopf- und Oberkörperverletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Offenbar hatte der Radler Alkohol getrunken, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/174-1700.