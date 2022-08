Ein Fahrradfahrer hat in Oggersheim eine Fußgängerin beleidigt und in den Bauch getreten. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich die Attacke am Montagnachmittag im Bereich der Prälat-Caire-Straße. Die 43-Jährige war gegen 15.10 Uhr zu Fuß in Richtung Buschwegbrücke unterwegs. Nach der Attacke konnte die Frau noch ein Foto von dem Radler machen, der in Richtung Dürkheimer Straße flüchtete. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und zirka 1,75 Meter groß. Er trug eine blaue Arbeitshose, ein graues T-Shirt, einen blauen Fahrradhelm und einen schwarzen Rucksack. Der Mann war auf einem grün-schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise von Zeugen an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403.