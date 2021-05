Durch die Unachtsamkeit einer Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der Gartenstadt ein Radler gestürzt. Die 57-Jährige hatte ihren Wagen gegen 16.30 Uhr in der Niederfeldstraße geparkt. Beim Öffnen der Fahrzeugtür übersah sie einen von hinten kommenden 62-jährigen Radfahrer. Der Mann fuhr gegen die Tür und stürzte. Nach Polizeiangaben wurde er leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei appelliert an alle Autoinsassen vor dem Öffnen der Tür den „Holländischen Griff“ anzuwenden. Dabei werden Fahrer- oder Beifahrertür mit der Hand geöffnet, die der Tür abgewandt ist. Dadurch wird automatisch die Schulter gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen. In den Niederlanden gehört diese Praxis zur Fahrschulausbildung, so die Polizei.