Die Kunsthalle und ihre Sammlung (1): Mit fast 40 000 Werken besitzt die Kunsthalle Mannheim eine bedeutende Sammlung moderner Kunst. In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte war das Museum Ort für gefeierte Ausstellungen. Es gab aber auch Tiefpunkte – und manche wirken bis heute nach.

Fritz Wichert muss ein Visionär gewesen sein. „Es wird sich erweisen“, schrieb er im Januar 1910 in einem Zeitungsartikel, „dass dieses Bild unserer Galerie zu dauerndem Ruhm gereicht. Wer die süddeutschen Museen bereist, darf an der Stadt der ,Erschießung’ Manets nicht achtlos vorübergehen. Sie wird allein dafür sorgen, dass Mannheim unter den nennenswerten Galeriestädten einen Rang von Bedeutung einnimmt (...); dies ist nicht vorübergehend, sondern für alle Zeit.“

Manet-Werk als Herzstück

Die „Erschießung“, von der Gründungsdirektor Wichert erzählt, heißt mit vollem Namen „Die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko“ und ist ein riesiges Ölgemälde von Edouard Manet aus den Jahren 1868/69. Es war eines der ersten Werke, mit denen Wichert den Grundstein für die Sammlung der Kunsthalle legte, und es ist bis heute ihr Herzstück. Und als Leihgabe ständig angefragt – könnte man meinen. „Stimmt aber nicht“, sagt rund 100 Jahre nach Fritz Wichert der heutige Direktor der Kunsthalle, Johan Holten, 44, und schmunzelt. „Der Manet wird eigentlich gar nicht angefragt.“ Es ist also eingetreten, was Wichert vorhergesagt hat – das Gemälde wird ganz stark mit Mannheim assoziiert. Abgesehen davon, soll das wertvolle Werk sich auch gar nicht unbedingt auf die Reise machen; gerade ist es nach 20 Jahren erstmals wieder grundgereinigt worden.

Am Manet-Gemälde kann man die Gründungsgeschichte des Museums erzählen und nachspüren, welcher Geist in Mannheim zu dieser Zeit herrschte. Direkt nach seinem Amtsantritt hatte Gründungsdirektor Wichert daran gearbeitet, das 1868/69 entstandene Gemälde zu bekommen. Um den Kaufpreis von 90.000 Goldmark stemmen zu können, legten wohlhabende Bürger zusammen. Um das Bild gab es viel Streit, weniger um seinen künstlerischen Wert als um seine politische Aussage. Manet dokumentiert damit die Hinrichtung eines Bruders des österreichischen Kaisers Franz Josef in Mexiko. Auf dieser, der vierten Fassung des Bildes, tragen die Soldaten französische Uniformen, obwohl die Erschießung bei dem zugrundeliegenden historischen Ereignis von Mexikanern vorgenommen worden war.

Eine legendäre Ausstellung

Ärger gab es auch, weil Wichert, Direktor von 1909 bis 1923, sich bei seinen ersten Ankäufen auf die französische Avantgarde – heute sagt man „Moderne“ – konzentrierte. „Böse, ausländische Kunst und dann auch noch von der anderen Seite des Rheins“, fasst Holten zusammen. Manet, Cezanne, Renoir – es waren keine Konvolute oder ganze Sammlungen, sondern hochkarätige Einzelwerke, die den Grundstock der Mannheimer Sammlung bildeten. Wicherts Nachfolger Gustav Friedrich Hartlaub (1923 bis 1933) schrieb 1925 Kunstgeschichte mit der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“, in der er 32 (übrigens nur männliche) Künstler mit 125 Gemälden präsentierte.

Es folgten düstere Jahre, für Deutschland und für die Kunsthalle. Sie darf sich mit dem zweifelhaften Prädikat schmücken, mit den „Kulturbolschewistischen Bildern“ 1933 die erste Propaganda-Ausstellung für das NS-Regime gezeigt zu haben. Rahmenlose Gemälde, Skulpturen und Graphiken der zuvor gefeierten Avantgarde wurden denunziert. Auf die Sammlung hatte die Enteignungspolitik des Dritten Reichs einen großen Einfluss – sie wurde deutlich geschmälert. Beschlagnahmt wurden 91 Gemälde, acht Plastiken und 466 Papierarbeiten. Nach 1945 wurde versucht, die Lücken in der Sammlung zu schließen – und das dauert bis heute an. Zur Geschichte des Museums im Dritten Reich gehört auch die Provenienzforschung. Die Kunsthalle untersucht systematisch die Herkunft aller Werke in der Sammlung und versucht zu klären, ob im Dritten Reich Besitzer enteignet oder zum Verkauf gezwungen wurden.

Schon drei Jahre nach ihrer Eröffnung zeigte die Kunsthalle 1912 eine Ausstellung mit dem Titel „Ausdrucksplastik“. Vor, vor allem aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier eine Sammlung zeitgenössischer Skulpturen aufgebaut, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Dass Plastiken bis heute ein Schwerpunkt für das Museum sind, erkennt der Besucher, erkennt die Besuchern beim Betreten des 2018 eröffneten Neubaus. Im lichtdurchfluteten Atrium werden sie von einer hoch über ihren Köpfen schwingenden Bahnhofsuhr der Künstlerin Alicja Kwade begrüßt.

Die Serie