Mithilfe einer 59-jährigen Zeugin konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Oppau aufklären. Die Zeugin hatte nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 16.20 Uhr einen Unfall in der Bürgermeister-Trupp-Straße beobachtet. Eine 39-jährige Radfahrerin prallte mit einem Auto zusammen und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete. Die 59-jährige Zeugin konnte der Polizei das Kennzeichen des Wagens nennen, sodass der Mann in seiner Wohnung angetroffen werden konnte. Er war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von 1500 Euro.