Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 7.15 Uhr an der Einmündung Adlerdamm/Erich-Reimann-Straße in Süd ist eine 51-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hat, flüchtete. Nach ihm wird nun polizeilich gefahndet. Laut Polizei wartetet die 51-jährige Radfahrerin zuvor auf dem Fahrbahnteiler des Adlerdamms gegenüber der Erich-Reimann-Straße. Ein dunkler Pkw, der von dort auf den Adlerdamm in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm abbog, touchierte die Radfahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzte. Der Pkw-Fahrer fuhr jedoch weiter ohne anzuhalten. Durch den Sturz erlitt die 51-Jährige Schmerzen am Knie und am Ellenbogen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.