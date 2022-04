Eine 30-jährige Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Mannheimer Neckarstadt leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 61-Jährige gerade sein Auto geparkt und unachtsam die Fahrertür geöffnet, ohne auf die von hinten herannahende Radlerin zu achten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau an Arm und Bein verletzt, wurde vor Ort aber vom Unfallverursacher versorgt.

Polizei empfiehlt den holländischen Griff

Um sogenannte Dooring-Unfälle, bei denen Radfahrer oft nicht unerheblich verletzt werden, zu vermeiden, empfiehlt die Polizei den holländischen Griff. Bei diesem greift der Autofahrer beim Aussteigen mit der rechten Hand nach dem Türgriff, ein Beifahrer mit der linken Hand. Dabei dreht der Wageninsasse sich automatisch nach hinten und erweitert so sein Sichtfeld.