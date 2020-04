Bei einem Unfall am Donnerstag um 18.20 Uhr an der Einmündung Steuben-/Rheingoldstraße wurde eine 85-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Laut Polizei hatte die Frau die Rheingoldstraße überquert und dabei das Rotlicht der Ampel missachtet. Dadurch sei es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 40-jährigen Fahrers gekommen, der in Richtung Rheingoldplatz unterwegs war. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Frau in eine Klinik eingeliefert, informiert die Polizei. Die Angehörigen wurden verständigt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.