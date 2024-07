An der Kreuzung Stifterstraße/Saarlandstraße in Mundenheim hat sich laut Polizei am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Der 23-jähriger Fahrer eines Transporters hatte an der Ampel eine 64-jährige Radfahrerin übersehen. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte die Frau mit ihrem Fahrrad nach links auf die Saarlandstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit bog der Fahrer des Transporters nach rechts ab und kollidierte mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Über den genauen Gesundheitszustand der Frau liegen den Beamten derzeit keine weiteren Informationen vor. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.