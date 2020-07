Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt ist eine 20-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei zunächst, konnte jedoch kurz darauf unweit des Unfallorts festgenommen werden. Die junge Frau war auf dem Radstreifen auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Hebelstraße nahm ihr der Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, stand der Autofahrer unter Drogeneinfluss.