Eine 47-Jährige ist laut Polizei am Mittwochabend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die Frau fuhr gegen 21 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg im Bereich der Oggersheimer Buschwegbrücke (K 1), als ein 65-jähriger Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm. Beim Zusammenstoß zog sich die 47-Jährige zwar keine lebensgefährlichen, aber schwere Verletzungen zu.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Der 65-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Der Mann wurde für eine Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht. Seinen Führerschein zog die Polizei ein. Sie sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403 entgegen.