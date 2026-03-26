Ludwigshafen Radfahrer wird bei Unfall verletzt

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Ein 45-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen um 9 Uhr an der Kreuzung Wallensteinstraße/Raiffeisenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand ein 49-jähriger Autofahrer an der Kreuzung vor dem Fahrradfahrer. Dieser wollte ein Stück zurückfahren, um anderen Fahrzeugen Platz zu machen, und fuhr gegen das Rad. Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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