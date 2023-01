Mit einer Verletzung am Sprunggelenk musste ein Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden, der am Montag kurz vor 6 Uhr von einem Autofahrer zu Fall gebracht worden war. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein 34-Jähriger in seinem Wagen an der Kreuzung Mundenheimer Straße/ Von-Weber-Straße (Süd) die Vorfahrt des 45-jährigen Radfahrers missachtet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.