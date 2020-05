Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Dienstagmorgen im Hemshof einen Unfall verursacht hat und dann geflohen ist. Laut Polizeibericht kam der Radler aus der Straße „Mühlauhafen“ und nahm einer Autofahrerin gegen 9 Uhr in der Lenaustraße die Vorfahrt. Die Frau machte eine Vollbremsung und wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß sie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Radfahrer fuhr davon. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.