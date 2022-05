Am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr hat sich ein 35-jähriger Radfahrer in der Waldstraße in Mannheim-Käfertal schwer verletzt, nachdem ein 30-jähriger Autofahrer unachtsam die Autotür geöffnet hatte. Laut Polizei parkte der Autofahrer seinen Wagen am Straßenrand neben dem Radweg und öffnete die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer, der auf dem Radweg in Fahrtrichtung Vogelstang unterwegs war, versuchte auszuweichen und stürzte hierbei. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.