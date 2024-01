Am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr ist in der Alberichstraße in Mannheim-Neckarau ein Radfahrer unter einem Auto eingeklemmt worden nachdem die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander kollidiert sind. Derzeit laufen die Rettungsarbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst. Über den Unfallhergang sowie die Schwere der Verletzungen liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.