Bei einem Unfall in Oggersheim sind am Donnerstagabend eine Straßenbahn und ein Radfahrer zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer. Dieser war um 18.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs. An der Kreuzung Sternstraße missachtete er eine rote Ampel. Eine Straßenbahn, die Vorfahrt hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bahn und Radfahrer stießen laut Polizei zusammen. Nachdem eine Zeugin Erste Hilfe geleistet hatte, stand der Radfahrer auf und fuhr davon. Er ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und hat schwarze Haare. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.