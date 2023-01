Weil ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Montag ohne Licht unterwegs war und verbotswidrig auf einem Radweg in entgegengesetzter Richtung fuhr, wurde er von einem 51-jährigen Radfahrer übersehen. Beide Radfahrer kollidierten daher frontal auf einem Radweg in der Sternstraße (Friesenheim), wie die Polizei weiter berichtet. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.