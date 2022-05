Mit 2,77 Promille war ein 35 Jahre alter Radfahrer unterwegs, der am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in der Innenstadt in ein seitlich geparktes Auto gestürzt war. Die Kollision in der Ludwigstraße verlief laut Polizei glimpflich, der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht. An dem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. Gegen den betrunkenen Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihn könnte eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe erwarten. Auch in diesem Fall wird die Führerscheinstelle überprüfen, ob der Fahrer grundsätzlich geeignet ist, am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Mit einer ungünstigen Prognose kann auch ein Radunfall unter Alkoholeinfluss den Führerschein kosten. Unabhängig von Vatertag weist die Polizei darauf hin, dass der Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln nach wie vor eine Hauptunfallursache im Straßenverkehr darstellt. Wer berauscht fährt, gefährde nicht nur sich, sondern auch Andere, warnt sie.