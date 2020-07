Ein 31-jähriger Fußgänger ist am Mittwochabend in Friesenheim von einem Radfahrer angespuckt worden. Laut Polizei war der 31-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Erzbergerstraße auf Höhe des südlichen Teils des Ebertparks unterwegs. Ein Radfahrer kam ihm langsam entgegen und spuckte ihn gezielt an. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Weil der Radfahrer anschließend schnell davon fuhr, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Radler wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 bis 45 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, Glatze. Er trug eine schwarze Sonnenbrille und ein blaues Funktionsshirt und war mit einem hellen Fahrrad unterwegs. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.